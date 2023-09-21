ميسي: أنقل قيم برشلونة لأطفالي وهذا الجهاز ممنوع تمامًا في بيتي!

المزيد من الكواليس عن حياة النجم الأرجنتيني

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن رغبته في نقل العادات والتقاليد التي تعلمها في نادي برشلونة الإسباني إلى أطفاله وعائلته.

ميسي قضى معظم مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني، قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 ومنه إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له في الوقت الحالي.

وقال ميسي في حواره لشبكة "Olga" عن حياته الشخصية:"أعتقد أنني أب جيد وأحاول أن أنقل إلى أطفالي القيم التي تعلمتها عندما كنت صغيرًا في برشلونة، قيم هذا النادي مهمة جدًا للغاية".

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وأضاف:"طفل آخر؟ نود أن يكون لدينا طفل آخر ولكننا لسنا في مرحلة البحث عن هذا الأمر، بشكل عام نريد أن يكون لدينا طفلة هذه المرة".

وعن طريقة مراسلته للآخرين:"لا أستخدم الرموز التعبيرية على موقع WhatsApp ولا أرسل رسائل صوتية كذلك، أفضل فقط الرسائل النصية".

وفي نهاية حديثه أشار ميسي إلى أنه لا يسمح لأي من أطفاله استخدام الهواتف الذكية في الوقت الحالي، حيث يفضل الانتظار حدوث هذه الخطوة في مرحلة سنية أكبر بالنسبة.