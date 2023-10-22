ميسي يُنهي موسمه مع إنتر ميامي بخسارة وضرب العارضة

ميسي يُشارك في خسارة إنتر ميامي

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل موسمه مع إنتر ميامي الأمريكي، بالخسارة أمام فريق شارلوت بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي ضد شارلوت على ملعب بنك أوف أمريكا، بالجولة الختامية من عمر مسابقة الدوري الأمريكي، بعدما فشل فريق ميسي في الوصول إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ميسي لعب المباراة بشكل طبيعي، حيث كاد أن يُسجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة، بعدما سدد الكرة وتصدى لها الحارس، لترتطم في العارضة.

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وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الكولومبي كيرون فارجاس بالدقيقة 13 من عمر المباراة، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى وصلت له، ليراوغ مدافع إنتر ميامي ويسدد الكرة على يسار حارس المرمى.

وبذلك يُنهي إنتر ميامي موسمه في المركز الـ14 "قبل الأخير"، في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 وخسارة 18 مواجهة.

وسيحصل ميسي وفريقه على إجازة مدتها أسبوع، قبل خوض الجولة الاستعراضية في الصين، بعدما أعلن عن استمراره مع إنتر ميامي وعدم رغبته في الرحيل إلى دوري روشن السعودي أو العودة إلى برشلونة.