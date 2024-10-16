ميسي يوافق سكالوني: نجم الأرجنتين يستحق الكرة الذهبية!

أجواء رائعة في معسكر الأرجنتين بعد سداسية ممتعة

وافق الأسطورة ليونيل ميسي مدربه ليونيل سكالوني في ملف الكرة الذهبية، وحول من يستحقها في نسخة العام الجاري التي يبدو البرازيلي فينيسيوس جونيور الأقرب لحسمها.

واعترف ميسي بعمل زميله الهائل في المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، والتي فازت بها الأرجنتين بسداسية.

وقال ميسي: "لقد قدم (لاوتارو) عامًا رائعًا، وسجل هدفًا في المباراة النهائية لكوبا أمريكا وكان هدافًا للبطولة، إنه يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي شخص آخر".

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وكان سكالوني بدوره قد قال إنه "يأمل أن يفوز مارتينيز بالكرة الذهبية، فهو يستحقها أكثر من أي شخص آخر".

وخلال مباراة الأرجنتين وبوليفيا، صنع ميسي هدفًا للاوتارو، ترتب عليه قيام مهاجم إنتر الإيطالي بالإشارة إلى ليو أمام الجماهير الأرجنتينية أكثر من مرة، ويبدو أن ميسي كان يبادله الإطراء.