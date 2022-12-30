ميسي يواصل احتفالاته في الأرجنتين قبل العودة إلى فرنسا

الاحتفالات بكأس العالم لا تتوقف.

أقام ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين حفلاً في مسقط رأسه روزاريو مع استمرار الاحتفالات بعد فوز بلاده بكأس العالم 2022 في قطر.

قائد منتخب الأرجنتين لعب دورًا أساسيًا في تحقيق بلاده لقب كأس العالم بتسجيله سبعة أهداف ليقود البلاد لأول لقب لها في كأس العالم منذ عام 1986.

ميسي واصل احتفالاته بعد كأس العالم من خلال تنظيم حفلة في المدينة، قبل أن يعود اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى باريس سان جيرمان في 2 أو 3 يناير.

ونشر والده خورخي صورًا للحفل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم جنبًا إلى جنب مع زوجته أنتونيلا وأمه سيليا.

ووفقًا لصحيفة "لا كابيتال" الأرجنتينية أقيم الحفل في مجمع سيتي سنتر روزاريو، والتي استضافت أيضًا حفل زفاف ميسي على أنتونيلا في عام 2017، وبحسب التقرير تم تسييج المكان في التحضير للحفل في محاولة لإبعاد الجماهير عن ميسي.