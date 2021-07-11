ميسي يهدي لقب كوبا أمريكا لروح مارادونا ويحذر!

ليونيل ميسي قائد الأرجنتين يهدي لقب بطولة كوبا أمريكا لروح الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده أن يهدي لقب بطولة كوبا أمريكا 2021 التي أقيمت في البرازيل لروح الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

جاء هذا في كلمات نشرها ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة "فيسبوك" قبل قليل.

وكتب ميسي: "في ملعب ماراكانا تكون مواجهة البرازيل كلاسيكية بالنسبة لنا، لقد كان لقبًا مذهلًا، وعلمنا أننا نستطيع التحسن".

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا أو حظًا بكوني قائد لتلك المجموعة المذهلة من اللاعبين".

وأردف: "أريد أن أهدي هذا النجاح لعائلتي التي منحتني القوة دائمًا لأستمر، ولأصدقائي الذين أحبهم كثيرًا، وكل من وقف خلفنا، بالاخص الـ 45 مليون أرجنتيني الذين أمضوا الأشهر الأخيرة في مواجهة كارثة كورونا".

وأكمل: "بكل تأكيد أهدي تلك البطولة أيضًا لروح دييجو أرماندو مارادونا الذي كان يشاهدنا من مكانه أيًا كان".

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وصرح محذرًا: "لنستطيع الاستمرار في الاحتفال علينا أن نكون أكثر حذرًا ولا ننسى أن الطريق طويل حتى نعود لحالتنا الطبيعية ونتغلب على ذلك الفيروس".

وأتم كلماته: "أشكر الرب على كل شيء منحني إياه، وأشكره على أنه جعلني أرجنتينيًا".

وحقق ميسي لقب أفضل لاعب في البطولة مع الأرجنتين بعد أن قاد الفريق للنهائي بأهدافه وتمريراته.

جدير بالذكر أن ميسي كان هداف البطولة برصيد أربعة أهداف، بالرغم من عدم تسجيله في مواجهة البرازيل باللقاء النهائي.