ميسي ينفي مشاكله مع جريزمان لفظيًا ويؤكدها ضمنيًا

تصريحات ميسي عن فوز برشلونة مع إنتر وعن علاقته بجريزمان

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قال ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة إن العلاقة بينه وبين الجميع في الفريق جيدة بما فيهم أنطوان جريزمان الذي تلاحقه الشائعات بوجود خلافات بينه وبين البرغوث الأرجنتيني

وخسر إنتر أمام برشلونة في ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال ليونيل ميسي إن برشلونة كان بحاجة إلى الفوز في المباراة أمام إنتر من أجل حصد النقاط الثلاثة والمنافسة على البطاقة الأولى في المجموعة بعد التعادل في المباراة الأولى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأضاف: "كنا بحاجة للفوز لأنها مجموعة معقدة وقد تعادلنا في المباراة الأولى. الهدف هو المرور إلى دور الستة عشر أولاً، إنتر فريق رائع. وقدم مباراة كبيرة أمامنا،"

وتابع: "العلاقة مع الجميع جيدة في غرفة الملابس، نحتاج فقط إلى المزيد من التدريبات من أجل العودة وحالتي البدنية مستقرة وجيدة وأشعر بالرغبة في اللعب خلال الفترة الحالية"

وأردف: "العلاقة مع جريزمان ممتازة ولا توجد أي مشاكل، كان هناك خلاف فقط في التدريبات ولكن الأمور سارت بشكل إيجابي، من الممكن أن تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر"

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يذكر أن برشلونة قد تعادل في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، فيما تعادل إنتر بهدف لمثله مع سلافيا براها كذلك.