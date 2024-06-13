ميسي يكشف حقيقة خلافه مع مارادونا: كلانا يعرف ما يشعر به تجاه الآخر!

رد قاطع من النجم الأرجنتيني على كافة التكهنات

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن شعوره بالحزن، لعدم تمكن أسطورة بلاده دييجو أرماندو مارادونا، من الاستمتاع بفوز منتخب التانجو بكأس العالم قطر 2022.

مارادونا الذي سبق له تدريب ميسي مع منتخب الأرجنتين، وافته المنية في 25 نوفمبر 2020 بعد صراع مع المرض، وظهرت بعض الأنباء حول توتر العلاقة بين الثنائي قبل وفاة أسطورة نابولي.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية:"أشعر بالحزن لأن مارادونا لم يستمتع برؤية الأرجنتين ترفع كأس العالم 2022 في قطر، لأنني أعرف ما شعر به تجاه المنتخب".

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وعن علاقتهما:"لقد أحبني كثيرًا وأنا أحببته أيضًا، على الرغم من أن الكثير من الأشياء انتشرت في وسائل الإعلام، إلا أن كلانا يعرف ما نشعر به".

يذكر أن ميسي أمامه مهمة مختلفة هذا الصيف مع منتخب الأرجنتين، وذلك عندما يلعب مع الفريق في كوبا أمريكا 2024 والتي ستقام في الولايات المتحدة في 20 يونيو الجاري.