"ميسي يقف على أحد المقاعد وغرفة الملابس مشتعلة" .. نجم سيلتك يروي تفاصيل خسارة برشلونة

تفاصيل خسارة برشلونة من سيلتك في دوري أبطال أوروبا...

خسارة برشلونة، لا تكون سهلة أبدًا خاصة في الوقت الذي كان يمتلك الفريق العديد من النجوم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وتشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا، والجيل الذهبي للفريق الكتالوني.

وواحدة من تلك الهزائم التي لا تنسى، كانت في عام 2012، عندما خسر برشلونة من سيلتك في دوري أبطال أوروبا، وأدت تلك الهزيمة إلى وجود حالة كبيرة من الغضب داخل غرفة خلع ملابس الفريق الكتالوني.

وكشف تشارلي مولجرو، لاعب سيلتك، في ذلك الوقت عن تفاصيل حالة غرفة خلع ملابس برشلونة، عقب الهزيمة وحال اللاعبين.

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وكان مولجرو أحد لاعبي سيلتك الأساسيين في تلك الليلة، وعقب المباراة اتفق مع إنييستا على تبديل القمصان، وذهب إلى غرفة خلع الملابس بالفعل ولكنه وجد لاعبي برشلونة في حالة غضب كبيرة.

وقال مولجرو في تصريحات صحفية: "عندما ذهبت إلى غرفة خلع الملابس وجدت اللاعبين في حالة غضب كبيرة ونقاش ساخن، وكان ميسي يقف على أحد المقاعد، فأغلقت الباب سريعًا".

وتابع: "في ذلك اليوم كان من المقرر أن أخضع لفحص الكشف عن المنشطات عقب اللقاء، ووجدت تشافي وتحدثت معه وسألته إذا كان سيخرج مع زملائه في هذا اليوم، وأجابني بالنفي خاصة بعد خسارة الفريق".