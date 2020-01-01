ميسي يقترب من إزاحة رونالدو واحتلال عرش ركلات الجزاء

ميسي أم رونالدو؟ من يتفوق في ضربات الجزاء؟

اقترب نجم وقائد برشلونة ليونيل ميسي من تحطيم رقم كريستيانو رونالدو واحتلال عرش ضربات الجزاء الخاص بالدوري الإسباني.

وكان ميسي قد سجل هدفًا من ركلة جزاء مساء أمس في مرمى ليجانيس ليساهم في فوز فريقه بثنائية وتعزيز صدارة الدوري الإسباني.

وبهذا الهدف رفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 21 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم ليعزز تصدره لسباق البيشيتشي "هداف الليجا" للعام الحالي.

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ولم يكن هذا الرقم وحده هو ما عززه ميسي بهدفه، حيث عزز كذلك سجله في تسجيل ركلات الجزاء، حيث رفع رصيده إلى 56 هدفًا من ركلة جزاء في الليجا.

وبذلك تساوى ليونيل ميسي مع أسطورة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المهاجم المكسيكي هوجو سانشيز الذي سجل نفس العدد من الأهداف من ركلات جزاء.

ليس ذلك فقط، بل أن البرغوث الأرجنتيني اقترب من أحد السجلات التي احتفظ بها البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني منذ انضمامع إلى ريال مدريد.

ويمتلك رونالدو 61 هدفًا من ركلات جزاء، متفوقًا على ميسي بفارق 3 ركلات فقط، ولكن البرتغالي ترك الدوري الإسباني، بينما ما زال النجم الأرجنتيني يلعب لبرشلونة ويمتلك فرصة تحطيم هذا الرقم.

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يذكر أن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ما زالت مستمرة على مستوى الأرقام حتى بعدما انتقال صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس في صيف 2018.