ميسي يفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في 2022 من اتحاد التاريخ والإحصاء

ليونيل أصبح أكثر من نال اللقب الفردي.

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي لقب أفضل صناع ألعاب عن العام 2022.

الجائزة نالها ميسي من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وهذه هي المرة الخامسة التي يحصل عليها فيها، بعد تألقه في 2022 مع المنتخب والنادي.

ميسي نال الجائزة بـ 170 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، بعد أن صنع 30 هدفًا و102 تمريرة مفتاحية، وجاء خلفه لوكا مودريتش بـ 115 نقطة.

شهدت الترشيحات أيضًا أسماء مثل كيفين دي بروينه وبرناردو سيلفا وبرونو فيرنانديش وأنطوان جريزمان، لكنهم حصدوا نقاط أقل بكثير من الثنائي السابق ذكرهم.

جدير بالذكر أن ميسي هو الوحيد الذي نال تلك الجائزة خمس مرات في التاريخ، لينفرد بذلك الرقم بعد أن كان يتعادل مع تشافي في الحصول عليها بأربع مرات.