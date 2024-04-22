ميسي يغيب وبيلينجهام يتوج بجائزة خاصة.. حفل جوائز لوريوس

لقب فردي جديد يضاف في سجل نجم ريال مدريد...

حصل جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، على جائزة فردية جديدة أثناء توزيع جوائز لوريوس الرياضية لنسخة عام 2024، كما غاب الأسطورة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي عن الحفل.

وانطلقت جائزة لوريوس، في عام 1999 والتي يتم منحها لأفضل الرياضيين في العام، وخلال سنواتها لم يحقق أي لاعب كرة قدم إلا البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2020.

وحقق بيلينجهام جائزة أفضل اكتشاف لعام 2024، في حفل توزيع جوائز لوريوس، المقام اليوم الإثنين في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور كوكبة من نجوم الرياضات المختلفة.

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وقدم اللاعب الإنجليزي، خلال العام الماضي مستويات مميزة سواء مع بوروسيا دورتموند، أو مع ريال مدريد منذ انضمامه مطلع الموسم الحالي، جعلته يتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري الإسباني، ويصل مع الميرينجي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويقترب من تحقيق لقب الليجا.

جدير بالذكر أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لاعب كرة التنس، قد حصل على جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام، بعد الإنجازات التي حققها وعلى رأسها فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة.