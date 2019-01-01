ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة الجماعية بسبب الإصابة

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتغيب عن تدريبات برشلونة الجماعية بسبب الإصابة ويستمر في العمل منفردًا من أجل إعادة التأهيل قبل مواجهة أتيلتيك بلباو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن تدريبات الفريق الجماعية التي خاضها اليوم استعدادًا لمواجهة أتيلتيك بلباو ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

جاء هذا عقب أن ظهر ليونيل ممسكًا بإصابته التي تعرض لها في مواجهة فالنسيا أمام ريال مدريد بالمباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب ما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ميسي إكتفى بالعمل منفردًا بعيدًا عن بقية الفريق بسبب شعوره بالألم في نفس مكان الإصابة.

وينوي المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة ألا يتخذ أي مخاطر فيما يتعلق بإشراك ليونيل ميسي وهو مصابًا في الوقت الحاسم من الموسم.

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وعاد اليوم للتدريبات الجماعية النجم الفرنسي صامويل أومتيتي الذي كان قد تغيب لفترة طويلة بسبب تكرار إصابته في الركبة منذ انطلاق الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بعد مرور 22 جولة وفي المركز الثاني يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 44 نقطة.