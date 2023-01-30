ميسي يعترف: لم أحب احتفالي أمام فان خال وحسابي على "إنستجرام" تم تعليقه!

ليونيل ميسي يؤكد أنه يندم على تصرفه مع لاعب هولندا أيضًا.

أكد ليونيل ميسي أن احتفاله مع المنتخب الأرجنتيني أمام المدرب الهولندي لويس فان خال لم يعجبه بعد أن شاهده مرة أخرى عقب لقاء ربع النهائي في كأس العالم.

جاء هذا في حوار صحفي له مع إذاعة "أوربانو بلاي"، أكد خلاله أنه لا يحب أن يترك صورة سلبية له، وأن مثل تلك الأمور تحدث داخل الملاعب.

وقال ميسي: "الاحتفال بهذه الطريقة أمام فان خال جاء دون تحضير، لقد علمت الذي قاله قبل المباراة، زملائي في الفريق كانوا يطلعوني على تلك الأمور".

وأضاف: "عندما انتهى كل شيء لم يعجبني الذي قمت به، كذلك حديثي مع لاعب هولندا بعد اللقاء، لقد كانت لحظات فيها الكثير من العصبية والتوتر".

وأردف: "كان ذلك هو رد فعلي، لا أحب أن أترك تلك الصورة، لكنها أمور حدثت بالفعل وأصبحت من الماضي والكثير من الأشياء تحدث داخل الملعب".

وأكمل عن الاحتفالات بعد كأس العالم: "أمضيت يومين أرد على الرسائل على "إنستجرام"، حتى أن حسابي تم تعليقه من كثرة الرسائل".

جدير بالذكر أن ليونيل كان قد لعب دورًا مذهلًا في تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم بعد تسجيله لسبعة أهداف على مدار البطولة منهم ثنائية في المباراة النهائية.