ميسي يعترف: تألمت لنجاح رونالدو وفهمت كيف تسير الأمور

ليو عرف وفهم من أين تؤكل الكتف

اعترف ليونيل ميسي بشكل واضح وصريح، أن غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، أصابه بكل أنواع الإحباط الكروي في السنوات الماضية، وذلك لتفوقه في عدد مرات الفوز بالجوائز الفردية في السنوات الأربع الماضية.

وأنهى ليو شراكته مع الدون، بالتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، ليتقدم بجائزة على صاروخ ماديرا.

وبعد عودته للتربع على قائمة أكثر لاعبي العالم فوزًا بجائزتي "فرانس فوتبول" و "الفيفا"، قال في تصريحات للصحيفة الفرنسية الراعية للكرة الذهبية "كان أمرًا استثنائيًا عندما فزت بالجائزة 4 سنوات متتالية، والفوز بعشر سنوات أخرى بعد الأول، يعبر عن مسيرتي المهنية".

وأضاف "من الصعب الحفاظ على القمة لسنوات، لكني كنت محظوظًا لأنني تمكنت من القيام بذلك، وحصولي على الجائزة يظهر ذلك، لأنني كنت أتنافس مع لاعبين أقوياء".

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وسُئل "ماذا عن إحباط رونالدو؟ هذا الأمر نتعايش معه ونشعر به، لكن في حقيقة الأمر الألقاب الجماعية تبقة الأهم حتى وإن كانت الجوائز الفردية مجزية".

وفي رده على سؤال حول شعوره بالظلم لابتعاده عن الجائزة منذ عام 2015، أجاب قائلاً "دعوني أقول لكم أنني فهمت لماذا لم أفز بها، على مستوى الفريق لم نحقق هدفنا الرئيسي وهو دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي تعطيك أفضلية للفوز بالكرة الذهبية".

وختم حديثه في هذا السياق "لقد فاز رونالدو بالجائزة في السنوات الماضية لأنه فاز مع فريقه بدوري الأبطال وكان حاسمًا، وأنا لم يكن لدي الكثير لأفعله، كنت سعيدًا كوني الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية 5 مرات، وأعترف أنني تألمت عندما تعادل معي رونالدو لأنني لم أعد وحدي على القمة، لكن ذلك كان منطقيًا، رغم أنه كان في أفضل حالاته عندما كنت وحدي بخمس جوائز".