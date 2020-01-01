"ميسي يعاني عندما لا يكون فريقه الأفضل"

النجم الأرجنتيني كلاوديو كانيجيا يتحدث عن مشكلة ليونيل ميسي

قال النجم الأرجنتيني السابق كلاوديو كانيجيا إن مشكلة قائد نادي برشلونة الحالي ليونيل ميسي أنه يعاني عندما لا يكون فريقه الأفضل فوق أرضية الميدان.

قد يكون ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات هو الأفضل على الإطلاق، لكن كلاوديو كانيجيا اتهم زميله الأرجنتيني بالافتقار إلى القيادة ومعاناته في الأوقات الصعبة.

وقال كانيجيا لقناة 26 عن مواطنه ليونيل ميسي: "ربما يفتقد ليو إلى الشخصية القيادية، عندما لا يكون فريقه هو الأفضل فإنه يسقط، وهذا لا يجب أن يحدث مع قائد بحجمه"

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وأضاف: "ميسي يتحمل المسؤولية ولا يهرب منها، ولكن هناك شيئًا غريبًا يحدث كلما وضع في مواقف مماثلة، ما أقوله دائمًا إنه يعاني عندما يرى أن فريقه ليس أفضل من الخصم"

وتابع: "عندما يدخل الملعب ويرى أن فريقه ليس متفوقًا، وأنه لن يكون من السهل الفوز بالمباراة، فهو لا يشعر بالرضا ولا يمنحه ذلك الفرصة للعمل بنفس الكفاءة"

وأردف: "ميسي تلقى نصيحة سيئة ،وخدعه محاميه لقد أخبروه أنه يمكن أن يخرج من برشلونة مجانًا هذا الصيف ولكن الأمور كانت واضحة أنه لا يمكنه الرحيل عن برشلونة"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد قرر البقاء في صفوف النادي الكتالوني خلال الموسم الحالي وإكمال عقده حتى نهايته دون الدخول في نزاعات قضائية مع إدارة برشلونة.