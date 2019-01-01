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ايميليانو سالا

ميسي يطالب باستمرار البحث عن طائرة سالا

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ليو لا يزال متمسكاً بالأمل..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى قائمة المطالبين باستمرار بحث الشرطة عن الطائرة المفقودة التي كان مواطنه إيميليانو سالا على متنها.

 

وكتب ميسي عبر إنستجرام:"طالما أنه يوجد احتمال أو خيط من الأمل، نطلب منكم استمرار البحث عن إيميليانو".

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وأضاف:"كل الدعم والقوة لعائلته وللأصدقاء".

وكانت شرطة جيرنسي قد أعلنت وقف البحث بعد 3 أيام بلا نتائج.

وكانت طائرة سالا المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف الويلزي قد فقدت في الطريق، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

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