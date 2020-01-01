ميسي يضغط على نفسه للعودة من الإصابة في أسرع وقت

برشلونة يحتاجه دائمًا

يقوم ليونيل ميسي في الوقت الحالي بالضغط على نفسه في التدريبات من أجل استعادة جاهزيته وقدرته على المشاركة في المباريات مع برشلونة في أسرع وقت.

وكان الهداف التاريخي لبرشلونة قد نجح في تحطيم رقم بيليه كأكثر لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أهداف بقميص نادٍ واحد ، وبعدها غاب عن الفريق من أجل الراحة..

استفاد اللاعب الأرجنتيني من أول يوم كامل له في برشلونة للذهاب إلى المركز الطبي للخضوع للعلاج لمشاكل الكاحل التي يعاني منها.

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وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن ليونيل ميسي يضغط من أجل التعافي من آلامه والوصول إلى مباراة ويسكا القادمة في الثالث من يناير.

وصل ليونيل ميسي إلى برشلونة يوم الثلاثاء في وقت مبكر بعد الظهر قادمًا من روزاريو، حيث أمضى عطلة عيد الميلاد، بعد ساعات، كان في المدرجات يشاهد مباراة فريقه المروعة ضد إيبار.

تعادل برشلونة والسقوط على أرضه أمام إيبار جعل الفريق الكتالوني في حاجة ماسة لخدمات ميسي بالعودة في أسرع وقت حتى لا تستمر خيبات الأمل المتتالية.

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يذكر أن برشلونة في الوقت الحالي يحتل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث جمعهم من أصل 45 نقطة ممكنة.