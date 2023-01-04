ميسي يصدم برشلونة بقراره النهائي مع باريس

محادثات مثمرة مع النادي الفرنسي

بعد عام كامل من التكيف، يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تحقق أخيرًا من مستقبله مع باريس سان جيرمان موجهًا صدمة لبرشلونة.

ميسي عانى خلال موسمه الأول في حديقة الأمراء، قبل الظهور بمستوى مبهر هذا الموسم مع الفريق الفرنسي، مما ساهم في تألقه بكأس العالم مع الأرجنتين وقيادة بلاده للحصول على اللقب.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن باريس توصل لاتفاق شفهي مع ميسي لتمديد عقده الحالي ومن المتوقع الاتفاق بشكل نهائي قريبًا.

وأوضح أنه لا توجد نية لإضفاء الطابع الرسمي على أي شيء هذا الأسبوع، ومن المقرر اجتماع الطرفين لتحديد الراتب ومدة العقد الجديد الذي سيتم توقيعه بدلًا من العقد الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ويوجه بذلك النجم المخضرم صدمة إلى فريقه السابق برشلونة الذي كان يطمح في استعادته بعد انتهاء عقده مع باريس.

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 12 هدفًا وقام بـ14 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها بجميع المسابقات مع باريس هذا الموسم.