ميسي يشارك أجويرو في فريق إلكتروني.. ورونالدو لا يتوقف عن المنافسة!

منافسة أخرى بين ميسي ورونالدو ولكن في مجال آخر..

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انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صديق عمره سيرخيو أجويرو في فريق ألعاب إلكترونية يملكه الأخير ويأتي باسم "كي آر يو سبورتس" ويتنافس على مستوى الألعاب الإلكترونية الأعلى في مجال ألعاب كرة القدم.

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وبات ميسي مالكًا شريكًا في هذا الفريق، الأمر الذي احتفى به نجم مانشستر سيتي وزميله في منتخب الأرجنتين أجويرو بشكل واضح.

ونشر فيديو عبر حساب الفريق الرسمي على منصة "إكس"، عبر فيه أجويرو عن سعادته بمشاركة ميسي في الفريق، قائلًا إنه "صديق رائع وشخص رائع كذلك".

وعقب ميسي نفسه في نهاية الفيديو قائلًا: "حسنًا حسنًا.. هيا لنلعب!".

ويبدو أن المنافسة مستمرة بين ميسي وكريستيانو رونالدو في هذا العالم أيضًا، إذ إن ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق قد دعا رونالدو إلى ملكية فريق "ريبلز جايمنج" في دوري "بي ريبيلز" للألعاب الإلكترونية.

ونشر دي خيا ردًا على تغريدة احتفال أجويرو بانضمام ميسي لشراكة "كي آر يو" وقام بالإشارة إلى كريستيانو رونالدو.

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