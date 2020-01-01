ميسي يستعيد شبابه في دوري أبطال أوروبا

قائد برشلونة ليونيل ميسي يكشف لحظته المفضلة بدوري أبطال أوروبا

استعاد قائد برشلونة ليونيل ميسي لحظاته المفضلة وأيام الشباب في دوري أبطال أوروبا قبل أيام من استئناف البطولة من جديد.

وتوقفت بطولة دوري أبطال أوروبا لنحو 5 أشهر بسبب تغيير خارطة الموسم الذي نتج عن تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز وحول العالم.

ومع عودة دوري أبطال أوروبا من جديد، سيستضيف برشلونة نابولي الإيطالي ضمن منافسات جولة الإياب من دور الستة عشر.

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وفي الوقت الذي يحتاج فيه برشلونة إلى الفوز بدوري الأبطال من أجل إنقاذ موسمه الذي على وشك أن يكون صفريًا، يبدو أن ميسي مستعد لذلك.

ونشر ميسي صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وهو يستعيد ذكريات الشباب ودوري أبطال أوروبا 2011 التي توج بها الفريق الكتالوني.

وظهر ميسي في الصورة وهو يجلس على أريكته ويشاهد لحظة احتفاله بهدفه الشهير في شباك مانشستر يونايتد في المباراة النهائية لدوري الأبطال 2011.

وعلق ميسي على الصورة بشكل يبدو حماسيًا حيث كتب "واحدة من ذكرياتي المفضلة في دوري أبطال أوروبا" لم يتبقَ سوى القليل من أجل العودة"

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يذكر أن برشلونة قد تعادل في لقاء الذهاب أمام نابولي بهدف لمثله في سان باولو منتصف فبراير الماضي، وفي الوقت الحالي يخشى الفريق الكتالوني من سيناريوهات دوري الأبطال الغدارة بالنسبة له في السنوات الأخيرة.