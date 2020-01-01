ميسي يُزيِّن قائمة الأرجنتين لتصفيات كأس العالم

استمرار استبعاد دي ماريا..

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة فريقه استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية والتي ستنطلق في وقت لاحق من شهر مارس الحالي.

وكالعادة، تصدر ليونيل ميسي، أسطورة الكرة الأرجنتينية ونادي برشلونة القائمة، كما تواجد سيرخيو أجويرو جنبًا إلى جنب مع لاوتارو مارتينيز النجم الأول لإنتر ميلان الإيطالي.

فيما شهدت القائمة استمرار استبعاد آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، رغم الأداء المميز الذي يظهر به رفقة النادي الفرنسي، هذا إلى جانب استبعاد زميله ماورو إيكاردي.

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البعض يُرجع استبعاد إيكاردي إلى خلافات بينه وبين البرغوث ميسي، فتقارير خرجت من قبل رجحت أن الليو لا يحبه بسبب موقفه مع ماكسي رودريجيز وزوجته واندا وهو سبب عدم رغبة صاحب الـ32 عامًا في مزاملته بالمنتخب.

في الوقت نفسه شهدت القائمة وجود بعض اللاعبين الشباب وعلى رأسهم نيكولاس جونزاليس، مهاجم شتوتجارت، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الألمانية، مع وجود جيوفاني لو سيلسو الذي يُقدم مستويات كبيرة رفقة توتنهام في الفترة الأخيرة.

القائمة جاءت على النحو الآتي:

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas convocados del fútbol exterior para los dos primeros partidos de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la @FIFAcom 2022. pic.twitter.com/fXkEHrndPt — Selección 🇦🇷 (@Argentina) March 10, 2020

يذكر أن الأرجنتين سوف تلتقي في البداية مع منتخب الإكوادور يوم 27 مارس على الأراضي الأرجنتينية، قبل التوجه إلى بوليفيا يوم 31 من الشهر نفسه، ومن غير المعلوم إذا ما ستكون المباراتان بحضور جماهيري أم لا بسبب فيروس كورونا.