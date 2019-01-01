الليجا

ميسي يرفع رصيده التاريخي في شباك إشبيلية

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الهدف رقم 37 في شباك النادي الأندلسي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق ليونيل ميسي نجم برشلونة رقماً جديداً بتسجيله هدفاً ضد إشبيلية اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.

جاء ذلك حيث سجل رفع ليو رصيده إلى 37 هدفاً ضد إشبيلية في جميع المسابقات من أصل 38 مباراة.

ويبعد إشبيلية في سجل ضحايا ميسي بـ8 أهداف عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، والذي سجل ضده 29 هدفاً.

وكان ميسي قد سجل الهدف الرابع في المباراة، التي انتهت بفوز برشلونة 4-0.

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في الليجا حالياً بـ16 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

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