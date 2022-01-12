ميسي يرد على الملاكم المكسيكي ويكشف كواليس الحوار مع ليفاندوفسكي

تصريحات عقلانية من ليونيل ميسي بعد فوز الأرجنتين على بولندا في كأس العالم 2022.

رد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على اعتذار الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز له بعد سوء التفاهم الذي حدث بين الثنائي مؤخرًا، بسبب واقعة قميص منتخب المكسيك.

ميسي خرج للإدلاء ببعض التصريحات لوسائل الإعلام بفوز فوز الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد وتصدر المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، بعد ختام الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في مونديال قطر.

وإلى جانب الحديث عن سوء التفاهم مع الملاكم المكسيكي، تحدث ميسي أيضًا عما دار بينه وبين البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

ميسي بدأ تصريحاته بالحديث عن واقعة قميص المكسيك حيث قال: "الأمر كان مجرد سوء تفاهم، أي شخص يعرفني يعرف أنني لا أقلل من احترام أحد".

وأضاف: "ليس علي الاعتذار لأنني لم أقلل من احترام شعب المكسيك أو الفريق أو أي شخص".

فيما تطرق إلى تفاصيل حديثه مع ليفاندوفسكي قائلًا: "علموني أن كل شيء يحدث في الملعب يبقى في الملعب، والأمر نفسه ينطبق على غرفة الملابس".

واختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "لن يخرج أي شيء من حديثنا الشخصي معًا في الملعب أبدًا عن طريقي".