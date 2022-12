"ميسي يذلكم" و"اخرج من أمعاء رونالدو".. خلاف محتدم في الإعلام الإنجليزي!

انتقد الإعلامي الشهير بيرس مورجان مديح محللي قناة "بي بي سي" لأداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قدمه البرغوث ضد أستراليا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وظهر لاعب باريس سان جيرمان بأداء مميز للغاية في مباراته رقم 1000 بمسيرته، وسجل هدفًا رائعًا وقدم عرضًا كبيرًا، ضمن من خلاله تأهل الأرجنتين لربع النهائي.

وبالتالي أشاد جاري لينكر وآلان شيرر وبابلو زاباليتا وريو فرديناند بميسي بعد أن ساعد الأرجنتين في تخطي عقبة أستراليا، لكن مورجان لم يتعامل بلطف مع تلك الكلمات على تويتر.

مورجان، الذي اشتهر بعلاقته القوية مع كريستيانو رونالدو وأجرى المقابلة الأخيرة للنجم البرتغالي، وصف الثناء بأنه "مذل للغاية".

حيث غرد: "إن الإعجاب بميسي بلا هوادة من قبل فريق خبراء بي بي سي بأكمله أصبح مذلًا بشكل لا لبس فيه. القلق من تعرض أحدهم "لحادث" في الاستوديو، هدئوا من أنفسكم أيها الفتيان. كان لديه مباراة جيدة ضد فريق متوسط. انظر كيف يفعل ضد فريق جيد".

