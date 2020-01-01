ميسي يحتفل بجائزة لوريوس العالمية
احتفل أسطورة كرة القدم وقائد نادي برشلونة بجائزة لوريوس رفقة جماهيره ومتابعيه وذلك من خلال صورة نشرها على حسابه الشخصي على إنستجرام.
و تُوِّج ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بجائزة لوريس العالمية لأفضل رياضي في العالم مناصفة مع لويس هاميلتون، نجم سباقات الفورملا وان.
وعقب ظهوره الأول في المدينة الرياضية لبرشلونة بعد الحفل الذي لم يستطع حضوره، احتفل ميسي بالجائزة من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
Fue un verdadero honor recibir el premio Laureus al Mejor Deportista del Año. Estos premios individuales son imposibles de conseguir sin la ayuda y el trabajo de mis compañeros de equipo, mi familia, mis amigos y toda la gente que me sigue. ¡Muchas gracias a todos ellos y también a la Laureus Academy! ___ It was a real honour to receive the Laureus Sportsman of the Year award. These individual distinctions would be impossible without the help and hard work of my teammates, family, friends and everyone who follows me. Many thanks to all of them and also to the Laureus Academy! @laureussport #Laureus20 #SportUnitesUs
وعلق ميسي على الصورة قائلًا: "لقد كان شرفًا لي الحصول على جائزة لوريوس كأفضل رياضي على مستوى العالم هذا العام، إنه شيء يدعو للفخر"
وأضاف: "من المستحيل الحصول على تلك الجوائز الفردية دون مساعدة وعمل من زملائي في الفريق وعائلتي وأصدقائي وجميع الأشخاص الذين يتابعونني"
وتابع: "الشكر للجميع والشكر أيضًا لأكاديمية لوريوس على هذه الجائزة" ورغم أن ميسي لم يحضر الحفل إلا أنه أرسل مقطع فيديو يعتذر فيه على الحضور ويشكر فيه اختياره للجائزة.
رسميًا: ميسي الرياضي الأفضل في العالم
ولم يكن ميسي وهاميلتون وحدهما في خانة الترشحيات للفوز بهذه الجائزة، فقد شملت أيضًا رافايل نادال، أسطورة التنس، وتايجر وودز، أسطورة الجولف وغيرهما من أساطير الرياضة حول العالم