ميسي يجبر "فرانس فوتبول" على منح ليفاندوفسكي الكرة الذهبية

يبدو أن حديث ليونيل ميسي في حفل الكرة الذهبية حول أحقية روبرت ليفاندوفسكي بتحقيق اللقب عام 2020 قد حفّز مسؤولو صحيفة فرانس فوتبول على منح الجائزة بأثر رجعي للدولي البولندي.

هذا ما ذكره منظم الكرة الذهبية ورئيس تحرير فرانس فوتبول، باسكال فيري، في أحدث تصريحاته، والتي ألمح خلالها إلى دراسة الموقف لا سيما وأن جائزة 2020 لم يتم القيام بتصويت عليها.

وأُلغيت جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، في وقت كان ليفاندوفسكي الأقرب للقب حينها بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق بايرن ميونخ للثلاثية التاريخية.

فيري في حديث للإعلام قال في هذا الصدد "ما قاله ميسي كان لطيفًا وذكيًا، أعتقد أنه لا ينبغي علينا الآن اتخاذ قرار سريعة للغاية".

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كما أضاف "يمكننا التفكير في الأمر وفي نفس الوقت علينا أن نحترم تاريخ الكرة الذهبية، تلك الجائزة التي دائمًا ما كانت تقوم على التصويت".

وتابع فيري "لا يمكننا التأكد من حقيقة أن ليفاندوفسكي كان ليفوز بالكرة الذهبية في العام الماضي، لا يمكننا أن نعرف لأنه لم يوجد تصويت".

وأتم "لكن بصراحة، كانت الفرصة كبيرة لليفاندوفسكي للفوز بها في العام الماضي".

الجدير بالذكر أن ميسي تفوق على ليفاندوفسكي بـ33 صوتًا في تصويت الكرة الذهبية 2021، على الرغم من تحقيقه فقط للقبي كأس الملك مع برشلونة وكوبا أمريكا مع الأرجنتين.

أما ليفاندوفسكي فكان يتفوق من الناحية التهديفية على ميسي بـ21 هدفًا بالعام الحالي، إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الألماني رفقة بايرن ميونخ.