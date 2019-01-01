ميسي يثير الشكوك في برشلونة قبل لقاء بيتيس

الأرجنتيني لم يشارك مع الفريق في التدريبات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أثار ليونيل ميسي نجم برشلونة الكثر من الشكوك بشأن إمكانية مشاركته ضد ريال بيتيس في مباراة الغد ضمن منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

جاء ذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية اليوم، بالإضافة إلى عدم ظهوره في الحصص الاستشفائية للمصابين، وكانت الأخيرة مفتوحة أمام الإعلام الذي لم يجد ليو.

ووفقاً للمعطيات الحالية ليس من الواضح بعد ما إذا كان متاحاً للانضمام إلى قائمة المباراة، التي سيتم إعلانها الليلة.

وحال الإعلان عن وجود اسمه في القائمة، فإنه من غير المتوقع أن يتمكن من اللعب لأكثر من 60 دقيقة.

ويعاني البلوجرانا من نقص في الخيارات الهجومية، بإصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيليه أيضاً، بالتزامن مع رحيل مالكوم وخروج كوتينيو على سبيل الإعارة.

يذكر أن ميسي كان قد أصيب مع عودته إلى الفترة التحضيرية، ليغيب عن أولى المباريات الرسمية ضد أتلتيك بلباو في افتتاح الليجا، والتي شهدت خسارة برشلونة 1-0.