ميسي يثير الجدل .. بايرن ميونخ قد يكون وجهته الجديدة؟!

النجم الأرجنتيني غير مفهوم!

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المزيد من إثارة الجدل حول مستقبل بعد تصرف أخير لم يكن مفهومًا حقًا من لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

يأتي هذا في ظل كثرة وجود أنباء حول مصير ليونيل ميسي ومستقبله إذا ما كان سينتقل إلى فريق آخر أم سيجدد لصالح النادي الفرنسي.

وذهب ميسي إلى موقع "إنستجرام"، ليعجب بصورة نشرها نادي بايرن ميونخ للاعب وسط الملعب يوشوا كيميش ومن بعدها لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي.

ميسي ارتبط في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى الهلال السعودي إنتر ميامي الأمريكي بالإضافة إلى العودة إلى ناديه السابق برشلونة.

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يعني أن رحيله عن باريس سان جيرمان سيكون مجانًا.