ميسي يتفوق على رونالدو مجددًا ورقم قياسي خاص في دور الـ16

سطّر ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ، رقمًا استثنائيًا جديدًا في مسيرته الكروية بإحرازه لهدف في شباك نابولي في المباراة التي أقيمت بينها في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

وكان برشلونة قد تخطى عقبة نابولي بالفوز عليه إيابًا في كامب نو بثلاثية لهدف بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في سان باولو.

ميسي أحرز الهدف الثاني بتسديدة رائعة معتادة منه، ليكون إجمالي الأندية التي لُدغت من قدم البرغوث في دوري الأبطال 35 فريقًا، أكثر بفريقين من إجمالي الأندية التي سجل في شباكها الأسطورة الأخرى كريستيانو رونالدو.

35 - Lionel Messi has scored against 35 different clubs in the ; two more than the next best Cristiano Ronaldo. Collection pic.twitter.com/7CGCmN71YX

أخيرًا، شارك صاحب الـ33 عامًا في 12 هدفًا في آخر 6 مباريات خاضها بدوري الأبطال في ملعب كامب نو.

4 - have become in the fourth Italian team to suffer Lionel Messi in the Champions League. He scored against an Italian opposition for the last time in September 2017 vs . Reunion. pic.twitter.com/fD6MnwUE9Q