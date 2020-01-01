ميسي يتفق على تجديد تعاقده مع برشلونة بشروط استثنائية

النجم الأرجنتيني يتفق مع إدارة الفريق الكتالوني بشكل مبدئي على استمراره لمدة موسمين دون زيادة في راتبه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة قد اتفق مع إدارة النادي على تمديد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن النجم الأرجنتيني متفهم للوضع الاقتصادي الحالي للنادي.

ووافق ميسي على أن يمدد تعاقده الحالي دون أي زيادة في الراتب بسبب تلك الظروف، بعدما كان قد خفض راتبه في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

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وأوضحت الصحيفة أن قائد برشلونة سيجدد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، لينتهي بنهاية موسم 2022-2023.

وكان عقد ميسي الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، 2020-2021، وكان يحق له أن ينهيه بنهاية الموسم الجاري، لكنه لم يفعل البند الذي يسمح له بذلك.

وسيتضمن العقد الجديد نفس البند الذي يسمح لميسي أن ينهي التعاقد في أي وقت يريد، وهو ما قد يثير ذعر جماهير الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن مخاوف عديدة كانت قد أثيرت لدى جماهير برشلونة بسبب سوء علاقة ميسي بالإدارة الحالية، والتي لن ترحل سوى في الانتخابات بالعام المقبل، مع موعد انتهاء تعاقد الأرجنتيني.