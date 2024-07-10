"لم أخطط لهذا الأمر".. ميسي يتبرأ من سرقة نجم الأرجنتين برسالة واضحة

قائد الأرجنتين يكشف كواليس الهدف المثير للجدل...

كشف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن حديثه مع زميله إنزو فرنانديز بعد هدفه المثير للجدل خلال مباراة كندا الأخيرة.

وسجل ميسي الهدف الثاني في فوز الأرجنتين على كندا (2-0)، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة "كوبا أمريكا"، ليبلغ المباراة النهائية وينتظر الفائز من لقاء كولومبيا وأوروجواي.

وتحدث ميسي، في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية عن هدفه الأول في البطولة القارية، قائلًا: "لم أخطط لسرقة الهدف من إنزو، رأيت الحارس الكندي كان قد سقط للتو وكانت الكرة تأتي ببطء، لقد لمستها قليلاً لأن الحارس كان على وشك أن ينقذها مني أيضًا".

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وأضاف: "تحدثنا عن الأمر قليلًا، الأهم هو أن الهدف احتسب، وتمكنا من جعل النتيجة (2-0)، مما منحنا راحة البال. كنت هادئًا ولم أكن قلقًا بشأن تسجيل الأهداف أو عدمه، أردت فقط أن أشعر بأنني بحالة جيدة".

وتابع ميسي: " شعرت بأنني في حالة جيدة خلال المباراة الأولى ضد كندا. ثم أصبت أمام تشيلي، لذلك لم أشعر بالراحة أمام الإكوادور. وعلى الرغم من صعوبة المباراة وظروف الملعب (المباراة الثانية أمام كندا).. شعرت بأنني أفضل بكثير".

وختم: "كما قلت، نحن نعلم أن هذه المعارك الأخيرة. لقد قال دي ماريا إن هذه آخر كوبا أمريكا له والأمر كذلك بالنسبة لي.. بصراحة، إنه فرح إضافي أنه يمكنه التقاعد وهو في نهائي كوبا أمريكا".