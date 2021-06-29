ميسي يتألق في ليلة تحطيم رقم قياسي تاريخي جديد مع الأرجنتين

ميسي سجل هدفين وصنع هدف ضد بوليفيا في ليلة حطم فيها رقمًا قياسيًا مع منتخب الأرجنتين.

عاش ليونيل ميسي ليلة مثالية مع منتخب الأرجنتين، بعدما قاد "الألبيسيلستي" لتحقيق فوز عرض على منتخب بوليفيا بنتيجة 4-1، في ختام دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وصنع ميسي الهدف الأول في المباراة إلى أليخاندرو جوميز، قبل أن يتكفل قائد الأرجنتين بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لينفرد بصدارة هدافي كوبا أمريكا برصيد ثلاثة أهداف.

الفوز العريض على بوليفيا جعل منتخب الأرجنتين ينهي المجموعة الأولى في كوبا أمريكا متصدرًا برصيد 10 نقاط، وسيلعب الدور ربع النهائي أمام منتخب الإكوادور.

ولم يكتف ميسي بالتألق خلال المباراة، لكنه حطم رقمًا قياسيًا تاريخيًا لأكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب الأرجنتين، بعدما وصل إلى 148 مباراة مع "الألبيسيليستي".

وبمشاركته أمام بوليفيا، تخطى ميسي رقم زميله سابق في المنتخب خافيير ماسيكرانو، الذي لعب 147 مباراة، كما وصل ميسي إلى 75 هدفًا في تاريخ مشاركاته مع الأرجنتين.

Lionel Messi is going off in his record-breaking 148th career appearance for Argentina 🔥



Two goals and an assist in 42 minutes. pic.twitter.com/1JpQfkAvrs — Goal (@goal) June 29, 2021

كما أن فوز منتخب الأرجنتين على بوليفيا جعل ليونيل سكالوني مدرب "الألبيسيليستي" يدخل التاريخ بعد الخسارة لسبعة عشر مباراة متتالية مع الفريق، ليصبح بذلك في المركز الثالث في تاريخ عدم الخسارة للتوالي مع منتخب بلاده.

وحسب شبكة "أوبتا" فإن الأسطورة ألفيو باسيلي يتصدر قائمة أكثر مدرب خوضًا للمباريات مع منتخب الأرجنتين دون خسارة، برصيد 31 مباراة بين عامي 1991 و1993، ويأتي بعده مارسيلو بييلسا بعدم الخسارة في 18 مباراة بين عامي 2000 و2002.

ويتساوى سكالوني في المركز الثالث مع جييرمو ستابيلي الذي لم يخسر في 17 مباراة متتالية بين عامي 1956 و1957.

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