ميسي وليفربول من المرشحين لجائزة لوريوس العالمية

ميسي وليفربول وميجان رابينو أبرز المشاركين في نسخة جائزة لوريوس العام الحالي

يشارك نجم برشلونة ليونيل ميسي وأفضل لاعبة في العالم ميجان رابينو ونادي ليفربول في حفل جائزة لوريوس العالمية عن العام الماضي الإثنين المقبل.

وتعد جائزة لوريوس الرياضية العالمية جائزة يتم منحها سنويًا للرياضيين الأفضل، وتنقسم إلى أفضل رياضي على مستوى العالم خلال العام وأفضل رياضية وأفضل فريق وشخصية لوريوس الرياضية للعام وشخصية لوريوس العائدة من جديد.

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وتقدم الجائزة من قبل الشركاء العالميين مرسيدس بنز وأي دبليو سي شافهاوزن وفودافون، وعرضت المهرجان الأول لها لأول مرة في 25 مايو من العام 2000.

ومنذ ذلك الحين الذي استضافت فيه إمارة موناكو الفرنسية الحفل، يتم تنظيمه سنويًا من أجل منح الجوائر للرياضيين الأفضل والأكثر إبداعًا حول العالم.

ويعد ليفربول المرشح الأبرز لأن يكون فريق العام بينما سيكون ليونيل ميسي والذي حصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم المرشح الأقرب لجائزة أفضل رياضي.

أما على مستوى أفضل رياضية فالصراع سيكون بين قائد المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية وأفضل لاعبة في العالم ميجان رابينو وبين لاعبة الجمباز سيمون بيلز.

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يذكر أن الحفل سيقام مساء الغد في العاصمة الألمانية برلين، وسط اهتمام إعلامي كبير في هذه النسخة تحديدًا نظرًا لحضور أسماء جماهيرية ورنانة.