ميسي ورونالدو يُعلنان لمطعم في غزة

صورة النجمين مازالت تُثير الجدل

أثارت صورة إعلان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لشركة "لويس فيتون" العالمية ضجة كبيرة في العالم أجمع، لكن أحد المطاعم في مدينة غزة الفلسطينية استغلها جيدًا للترويج لقائمة طعامه.

نجما باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد جمعتهما منافسة شرسة خلال العقد الأخير، ولم ينجح أي مُعلن في جمعهما معًا في إعلان واحد حتى فاجأ بيت الأزياء الشهير العالم بالكشف عن الصورة قبل ساعات من افتتاح كأس العالم قطر 2022، وذلك ترويجًا لحملته الدعائية الجديدة الخاصة بأحدث إصداراته من المجموعة الشتوية.

مطعم "إيطاليانو" الخاص بالبيتزا والوجبات السريعة في غزة استخدم الصورة الشهيرة وغير في بعض تفاصيلها، حيث وضع، مستعينًا بالفوتوشوب، صورة قائمة المطعم بدلًا من لوحة الشطرنج، وأضاف حوارًا بين النجمين.

صورة رونالدو وميسي وهما يلعبان الشطرنج حققت تفاعلًا ضخمًا على إنستجرام، حيث جمعت 7.5 مليون إعجاب على حساب رونالدو على إنستجرام، و8.2 مليونًا على حساب ميسي، وقرابة 700 ألف عبر حساب "لويس فيتون".

يُشار إلى أن ميسي سيفتتح مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة منتخب بلاده الأرجنتين أمام السعودية عند الواحدة بالتوقيت المحلي من ظهر غدٍ الثلاثاء، فيما سيلعب رونالدو مع البرتغال ضد غانا عند السابعة بتوقيت قطر من مساء الخميس القادم.