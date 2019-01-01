رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة سكاي لأفضل رياضيي العقد

سيرينا ويليامز تتصدر ورونالدو يتفوق على ميسي.. كيف جاءت قائمة سكاي لأفضل 20 رياضي في العقد؟

أعلنت سكاي سبورتس عن قائمتها لأفضل 20 رياضيًا في العقد الذي يقترب من نهايته، وذلك وفقًا لما حققوا في السنوات العشر الأخيرة.

وجاء ذلك وسط قوائم نهاية العقد لأفضل اللاعبين الذين يمارسون الرياضات المختلفة، الأمر الذي قامت به أغلب الصحف الكبرى حول العالم مع انتهاء العام 2019.

وتفوق صاروخ ماديرا على البرغوث الأرجنتيني، حيث جاء رونالدو في المركز الرابع خلال الترتيب في الوقت الذي جاء فيه ميسي في المركز الخامس.

وجاء رونالدو وميسي في مقدمة لاعبي كرة القدم، الأمر الذي يعد متوقعًا وبديهيًا وفقًا لسيطرة الثنائي على المشهد الكروي منذ 2008 وحتى الآن.

وتصدرت الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز القائمة حيث جاءت في المركز الأول، متفوقة على لويس هاميلتون نجم الفورومولا وان والذي جاء في المركز الثاني.

ولم تشهد القائمة تواجد أي لاعبين لكرة القدم من فئة الرجال سوى رونالدو وميسي، ولكنه شهد تواجدًا لأسطورة كرة القدم النسائية البرازيلية مارتا.

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يذكر أن كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي قد حققا سويًا 9 كرات ذهبية من أصل 10 وزعت في العقد الأخير، وكذلك 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا.