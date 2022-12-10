ميسي ورونالدو؟ أمام العرب تسقط أنت وتاريخك

لا تأمن للعرب مهما كان اسمك وحجمك!

"ميسي ورونالدو وينهم؟ كسرنا عينهم"، هكذا نتغنى نحن العرب الآن بعد أسقطنا الثنائي الأبرز في عالم كرة القدم خلال السنوات الماضية، والذي يهابهم الجميع ويخشى مواجهتهم!

قد تقول أن كاتب هذه الكلمات غير عاقل، ولكني عزيزي القارئ في كامل قواي العقلية، فالمنتخبات العربية قالت كلمتها في بطولة كأس العالم قطر 2022، وأكدت على أنها قادرة على مجابهة أي منتخب مهما كان اسمه والنجوم التي يمتلكها.

المنتخب المغربي أكد على ما أثبته المنتخب السعودي في بداية منافسات كأس العالم 2022، حينما انتصر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

نتذكر حينما حول المنتخب السعودي تأخره أمام نظيره الأرجنتيني إلى انتصار بهدفين مقابل هدف واحد، في أولى مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

الانتصار جاء في حضور النجم ليونيل ميسي داخل أرضية الملعب، ليجعل جماهير السعودية تحتفل بهتافها الشهير: "ميسي وينه؟ كسرنا عينه"، وهو الهتاف الذي أصبح الأكثر تداولًا في المونديال.

واليوم المغرب ينتصر على البرتغال بحضور النجم كريستيانو رونالدو، لتتغنى الجماهير المغربية: "رونالدو وينه؟ كسرنا عينه".

ولن ننسى المنتخب التونسي الذي انتصر على منتخب فرنسا حامل اللقب، بمشاركة النجم كليان مبابي، ولكن هذا الانتصار لم يكن كافيًا من أجل تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ16.

المنتخب العربية نجحت في إسقاط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكليان مبابي وغيرهم من النجوم، ولذلك نقول أمام العرب عليك أن تنسى من أنت.