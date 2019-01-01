ميسي وبنزيما.. نحو التذوق من طبق جديد

هل يمثل الأسبوع المقبل صفحة إضافية في تاريخ ميسي وبنزيما؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في مباراة هامة من أجل أن يواصل الفريق الملكي ابتعاده عن برشلونة في صدارة الدوري الإسباني.

وفي الوقت الذي يحل فيه برشلونة ضيفًا على إيبار في الجولة ذاتها، يستعد الفريق الكتالوني لمواجهة سلافيا براها منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

حسنًا، هذه معلومات بسيطة يمكن الوصول إليها عبر ضغطة زر واحدة من خلال محرك البحث جوجل، ما الجديد هنا؟ الجديد أن مواجهة ريال مدريد أمام مايوركا لن تكون فقط من أجل 3 نقاط جديدة في صراع التتويج بالليجا، وأن مواجهة سلافيا براها لن تمثل فقط ثالث مباريات برشلونة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، هناك حسابات شخصية خاصة بنجمي الفريقين.

كريم بنزيما وليونيل ميسي تحديدًا، هاتين المباراتين ستمثل لهما رقمًا جديدًا في حال نجح أي منهما في تسجيل هدف واحد فيها، حيث سيلعب ريال مدريد أمام مايوركا خارج أرضه، كما سيحل برشلونة ضيفًا على الفريق التشيكي.

وتعد هذه هي المواجهة الاولى بين سلافيا براها وبرشلونة في أرض الفريق التشيكي، وهي أول زيارة بالتبعية لليونيل ميسي في هذا الملعب، وفي حال نجح في التسجيل سيضيف ملعب براها إلى قائمة الملاعب التي ذاق شباكها، وهي قائمة طويلة تضم العديد من الملاعب.

بينما في حال سجل بنزيما هدفًا في شباك مايوركا، سيكون الهدف الأول الذي يسجله بنزيما في هذا الملعب، حيث أنه قبل هبوط الفريق المايوركي إلى دوري الدرجة الثانية لم ينجح بنزيما في تسجيل أي هدف في مرماهم على ملعبهم، على الرغم من أن ريال مدريد قد واجه ريال مايوركا في أكثر من مرة خلال هذه الفترة.

ستكون المباراة أيضًا خاصة بالنسبة للاعب الياباني الصاعد كوبو، حيث سيلعب ضد ريال مدريد فريقه الأصلي، والذي أرسله إلى ريال مايوركا على سبيل الإعارة.

كريم بنزيما حاليًا يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بينما يلعب ميسي مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا ويبحث عن هدفه الأول خلال نسخة هذا العام، في بطولة يعد هو ثاني هدافيها على مر التاريخ خلف كرستيانو رونالدو.

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ربما لا تعد المباراتين مباراتي قمة، ولكنها سيمثلان ضرورة للحصول على الثلاثة نقاط بالنسبة لعملاقي إسبانيا من جهة، وفرصة جديدة لمواصلة الأرقام بالنسبة لميسي وبنزيما من جهة أخرى.