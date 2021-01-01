ميسي وإنريكي وبارتوميو وأبرز من صوتوا في انتخابات برشلونة

تعرف على أبرز الأصوات في انتخابات برشلونة حتى الآن.

تقام اليوم الأحد انتخابات نادي برشلونة الخاصة برئاسة الفريق الكتالوني بعد أشهر من رحيل جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي.

الانتخابات تقام في ملعب كامب نو، وبالسماح بالتصويت عبر البريد بسبب ظروف جائحة كورونا التي ضربت العالم في الأشهر الماضية.

وكانت الانتخابات قد تم تأجيلها من شهر يناير الماضي بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد، والخوف من انتشاره بشكل أكبر حال تم تنظيمها بشكل اعتيادي.

🔥 The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/oiPVRcQHtl — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

وظهر النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة في مقر التصويت اليوم، وأدلى بصوته رفقة نجله الأكبر تياجو، بعد ساعات قليلة من بداية التصويت.

وشارك أيضًا جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس بالإضافة لسيررجي روبيرتو والشاب ريكي بوتش بالإضافة للمرشحين في الانتخابات جوان لابورتا وتوني فريشيا وفيكتور فونت.

كذلك شارك في الانتخابات المدير الفني الأسبق للفريق والحالي لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، ورئيس الحكومة الكتالونية السابق أرتور ماس بالإضافة للرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو.

وشارك حتى الآن 37 ألف مصوت بنسبة تجاوزت الـ 34% من إجمالي المسموح لهم بالتصويت في الانتخابات وهم 110 ألف شخص و290 مصوت.

جدير بالذكر أن المؤشرات الأولية بحسب ما أوضحت "بي إن سبورت" تشير لتقدم متوقع لجوان لابورتا، الرئيس الأسبق للنادي الكتالوني.