فييري: ميسي هو هاري بوتر كرة القدم

قائد برشلونة ليونيل ميسي يحصل على لقب هاري بوتر كرة القدم من كريستيان فييري نجوم يوفنتوس وإنتر سابقًا

قال أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري إن نجم برشلونة ليونيل ميسي هو هاري بوتر لكرة القدم إشارة إلى ما يقدمه من سحر لا يصدق.

وحسم برشلونة قمة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة ممتعة شهدت العديد من الفرص الضائعة هنا وهناك.

وفي أولى مباريات ليونيل ميسي بعد استقالة بارتوميو من رئاسة برشلونة تألق النجم الأرجنتيني وسجل هدفًا وصنع آخر وبدا أنه أكثر راحة من ذي قبل.

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وأشاد فييري الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 1996-1997 وكان لاعبًا دوليًا دوليًا في 49 مناسبة مع المنتخب الإيطالي بمساهمة ميسي في تورينو.

وقال لشبكة سي بي إس سبورتس: "برشلونة مذهل، لم تكن هناك مباراة حيث ظهر يوفنتوس بشكل سيئ، كان بإمكانهم تسجيل ستة أو سبعة أهداف بسهولة، لقد لعبوا بشكل رائع".

وأضاف: "ميسي ساحر، إنه هاري بوتر كرة القدم، وعندما يتوقف عن اللعب سوف أرمي أجهزة التلفاز الخاصة بي"

وتابع: " لن أجد ما أشاهده في كرة القدم بعد نهاية مسيرته التلفزيون، سأشاهد Netflix ، هذا كل شيء ، لأنه عندما يتوقف لا يوجد شيء آخر لمشاهدته".

وأردف: "غياب الجماهير عن مباريات دوري أبطال أوروبا؟ "إنه لأمر مؤسف عدم وجود مشجعين هنا لأن الجماهير يجب أن ترى فريقًا كهذا".

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في النهاية حقق برشلونة 3 نقاط تضعه في صدارة المجموعة بفوز جديد جعله استعاد عافيته بعد خسارة الكلاسيكو مساء السبت الماضي أمام ريال مدريد في كامب نو.