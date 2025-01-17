جوارديولا عن عقد هالاند طويل الأمد: لن يكون ميسي والطقس لعب دورًا!

المدرب الإسباني يرفض مقارنة النرويجي بميسي ورونالدو

خرج بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، من أجل الحديث مرة أخرى عن المقارنة بين المهاجم النرويجي إرلينج هالاند بالثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

بيب تواجد في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيتي مع إبسويتش تاون، المقرر إقامتها بعد غد، الأحد، في الدوري الإنجليزي، وتحدث عن ميسي ورونالدو، بالإضافة لملف تجديد عقد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند حتى عام 2034.

وقال بيب خلال حديثه عن مقارنة هالاند بميسي ورونالدو:"لا يوجد أحد مثل ليونيل ميسي، أعتقد أن كل منهما سجل عددًا هائلًا من الأهداف على مدار 14 أو 15 سنة، ووصلا إلى أقصى مراحل ممكنة من البطولات، هالاند هو نوع مختلف من اللاعبين، الجميع يعرف ذلك، ولكن من حيث عدد الأهداف المسجلة؟ هناك تشابهات".

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وعن التجديد لهالاند:" من الصعب جدًا العثور على لاعب مثله، لذلك كان علينا بذل الكثير من الجهد للاحتفاظ به، لقد تحدث معي عندما تم الاتفاق بالفعل، وبعد ذلك هنأنا بعضنا البعض لأنه يجعلني مدربًا أفضل، هذا أمر مؤكد لأنه يساعدني".

وأضاف:"لقد جاء من النرويج، أعتقد أن الطقس هنا في مانشستر أفضل، لقد استقر بشكل مثالي، وأعتقد أن سبب تجديده هو حبه للنادي والأشخاص المحيطين به وأجواء الدوري الإنجليزي، وأصبح أبًا الآن وسيحب البقاء هنا مع زوجته".

وعن أرقامه القياسية:"لو استمر بنفس الأرقام التي حققها منذ وصوله لن يتم تحطيم أرقامه القياسية أبدًا، لكن الأمر سيعتمد عليه وعلى الفريق أيضًا".

لحظة إبلاغ المدير الرياضي تشيكي بيجيريستين له بقرار التجديد لهالاند:"قلت له، هل يمكنك تكرار ذلك مرة أخرى؟ فقال لي بالتأكيد نعم لقد فعلناها، كانت أخبار رائعة جدًا".

التعاقدات الجديدة:"عندما يأتي اللاعبون إلى مانشستر سيتي فهذا ليس قراري، إنه النادي الذي يجلب اللاعبين إلى هنا ليكونوا مع زملائهم مع المدرب الحالي أو أي شخص آخر، لذلك القرار النهائي يرجع إلى الإدارة".

يذكر أن سيتي يلعب ضد إبسويتش وهو في المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي بـ35 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ47 نقطة بعد 21 جولة.