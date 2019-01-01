ميسي: تمنيت عودة نيمار .. برشلونة بيتي ولكني أريد الفوز

النجم الأرجنتيني كشف حقيقة طلبه التعاقد مع المهاجم البرازيلي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تحدث المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الجدل المُثار حول مستقبله في الفترة الأخيرة، وإمكانية رحيله عن صفوف برشلونة.

بعض التقارير الصحفية أكدت وجود بنداً في عقد ميسي مع برشلونة، يتيح له القيام بفسخه في حالة عدم شعوره بالراحة الصيف القادم.

ميسي علق على تلك الأنباء لصحيفة "سبورت" الإسبانية:"برشلونة بيتي ولا أريد الرحيل عنه، لكني أريد الفوز أيضاً".

وأما عن عودة نيمار:"تمنيت قدومه لبرشلونة هذا الموسم، في الحقيقة لا أعلم تطورات المفاوضات مع باريس سان جيرمان لضمه، ولكن بالتأكيد المهمة لم تكن سهلة".

وأضاف:" نيمار يعتبر من أفضل لاعبي العالم ويمتلك شعبية جارفة، النادي كان سيتطور بشكل كبير جداً في حالة عودته".

وتابع:"لم أطلب التعاقد مع نيمار، قمت فقط بإبداء رأيي بكل بساطة دون التدخل في أي شيء".

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وعن التغييرات الإدارية:"الاستقرار هو السبيل الأفضل لنجاح النادي، ولكن قدوم بويول سيضيف الكثير من الناحية الرياضية".

علاقته بأنطونيلا:"هي كل شيء بالنسبة لي وتعلم كل تفاصيل حياتي وتقف بجانبي في الأوقات الصعبة".

يذكر أن ميسي يعاني حالياً من الإصابة، ولن يشارك في مواجهة برشلونة القادمة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.