"لقد حان وقت إشعال مسيرتك" .. دعوة أمريكية إلى نيمار لمجاورة ميسي في إنتر ميامي

الإصابات طاردت النجم البرازيلي طوال فترة تواجده مع الهلا

في ظل الفترة الصعبة التي يقضيها النجم البرازيلي نيمار مع الهلال السعودي، خرجت دعوة أمريكية للاعب برشلونة السابق بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للعب بجوار صديقه ليونيل ميسي.

صاحب الـ32 سنة يرتبط حاليًا بعقد مع الهلال، ومن المقرر أن ينتهي في صيف عام 2025، مع إمكانية التمديد لفترة أطول، ولكن الإصابات التي عانى منها اللاعب طوال تواجده مع الفريق، تضعف من هذه الاحتمالية.

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ووسط الأنباء حول إمكانية انتقال نيمار إلى إنتر ميامي للعب بجوار ميسي ولويس سواريز، لإعادة تشكيل ثلاثية "MSN" الشهيرة، قال هيركوليز جوميز نجم منتخب أمريكا السابق في تصريحات لـ"Futbol Americas":"أعتقد أن نيمار لا يريد ذلك فحسب، بل هو بحاجة إلى هذه الخطوة من أجل إعادة إشعال مسيرته بجوار ميسي وباقي أصدقائه".

وأضاف:"نتمنى أن يتألق ويقدم مستويات جيدة في الدوري الأمريكي، وإذا لم يصدق أحد إمكانية حدوث ذلك، عليهم النظر إلى لويس سواريز باعتباره الدليل الأوضح على هذا الأمر، نيمار يمكنه تكرار ذلك، ولو أعاد إشعال مسيرته على صعيد الأندية، سينعكس ذلك بالإيجاب على منتخب البرازيل الذي يحتاج له بشدة".

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يذكر أن نيمار شارك في 7 مباريات فقط مع الهلال، ونجح في التسجيل مرة واحدة منذ مغادرته العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، وتعرض مؤخرًا لإصابة جديدة أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط غموض حول مدة غيابه، لتمثل ضربة هائلة له بعد العودة من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في أكتوبر من العام الماضي.