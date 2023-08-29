ميسي نجمه وتحديد موعد افتتاحه .. إنتر ميامي يبدأ بناء ملعبه الجديد

إنتر ميامي بدأ بالفعل أعمال بناء ملعبه الجديد..

يعمل نادي إنتر ميامي الأمريكي ليس فقط على مستوى تحسين الفريق وانتداب أفضل اللاعبين في العالم، ويأتي بالطبع الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسهم، لكن أيضًا على تطوير بنيته التحتية، عبر بناء ملعب جديد.

إنتر ميامي بدأ بالفعل أعمال بناء ملعب "ميامي فريدوم بارك"، والذي تتسع مدرجاته لخمسة وعشرين ألف متفرج، ومن المتوقع انتهاء الأعمال فيه بحلول عام 2025.

الملعب الجديد، المثير للإعجاب، يقع بالقرب من مطار ميامي الدولي، حيث لم يخف ديفيد بيكهام ومجلس إدارة إنتر ميامي أبدًا رغبتهم في بناء منشأة حديثة تتوافق بشكل أفضل مع طموح النادي على المدى الطويل.

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خطط إنتر ميامي لبناء ملعب جديد تنعكس على عقد ميسي الحالي مع النادي، الذي يمتد بالفعل حتى عام 2025، لكن مع خيار التمديد لعام إضافي بعد تلك النقطة، ومن المتوقع أن يكون هو نجم الملعب الجديد.

خورخي ماس، المالك الإداري لإنتر ميامي، قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "مع إنتر ميامي، شرعت عائلتي في بناء شيء يمثل تغييرًا جذريًا، وفي غضون أربع سنوات فقط قمنا بتغيير النظرة العالمية لكرة القدم الأمريكية".

وأضاف: "عندما نبدأ في بناء ميامي فريدوم بارك، فإن نفس الرؤية ترشدنا، ومن خلال إنشاء مساحة متعددة الأوجه، سنضع معيارًا جديدًا لما يمكن أن تكون عليه المجمعات الرياضية".

وأكمل: "نحن نتطلع إلى تقديم وجهة طعام وترفيه للعائلات للاستمتاع بها على مدار العام، لا أطيق الانتظار للترحيب بجماهيرنا في ملعبنا الحديث والاستماع إلى الهتافات بينما ينزل ميسي ولاعبو فريق إنتر ميامي إلى الملعب لأول مرة في عام 2025".

سيقام ملعب إنتر ميامي الجديد في حديقة عامة تبلغ مساحتها 58 فدانًا تضم ملاعب كرة قدم وألعاب رياضية للشباب ليستخدمها المجتمع المحلي.

وسيضم أيضًا مجموعة كاملة من العروض الترفيهية والتجارية، بما في ذلك المساحات المكتبية والفنادق والمتاجر والمطاعم.

ميسي أحدث تأثيرًا مذهلاً في الولايات المتحدة منذ انضمامه إلى إنتر ميامي كلاعب حر، حيث سجل 11 هدفًا خلال تسع مباريات - مما ساعد ناديه الجديد على تحقيق لقب كأس الدوريات الأمريكية 2023، والتأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، والحصول على ثلاث نقاط كان الفريق في أمس الحاجة إليها في أول ظهور له في الدوري الأمريكي.