ميسي مُدافعًا عن لاوتارو: من المهم أن يكون جيدًا لما هو قادم

ميسي يقف في ظهر لاوتارو.

يتعرض لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو والأرجنتين لانتقادات حادة بعد الأداء الهزيل الذي قدمه في كأس العالم 2022، حتى الآن وخلال مشاركته مع منتخب بلاده في أربع مباريات.

مارتينيز خاض ثلاث مواجهات في دور المجموعات دون تسجيل أي هدف، ثم شارك لدقائق أمام أستراليا في دور ال16 وفشل كذلك في هز الشباك.

المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا أصبح فريسة سهلة للانتقادات خاصة بعد الدقائق السيئة التي ظهر فيها أمام أستراليا وإهداره لهدف محقق مما جعله صوب سهام النقد، خاصة أن المباراة كادت تفلت من يد الأرجنتين، قبل أن تنتهي بهدفين لهدف.

ودافع ليونيل ميسي قائد منتخب راقصي التانجو عن المهاجم الشاب قائلًا في تصريحات لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية: "لاوتارو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، فهو مهاجم ينجح في تحقيق الأهداف، الآن من المهم أن يكون جيدًا لما هو قادم".

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين يواجه هولندا في دور ربع النهائي يوم الجمعة القادمة، على استاد لوسيل.