ميسي: مونديال قطر هو الأخير لي، واستحقينا الفوز على ألمانيا في 2014!

ميسي يرى أن الأرجنتين كانت تستحق التتويج بكأس العالم 2014

كشف نجم فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، أن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستكون الأخيرة له في مشواره الرياضي الأسطوري.

حيث تحدث النجم الأرجنتيني مع "+ Star" وأوضح أن المونديال القادم سيكون هو الأخير "بكل تأكيد" في مسيرة البرغوث الدولية.

ماذا قال ميسي؟

عن كأس العالم، قال ليونيل: "أنا أعد العد التنازلي لأيام كأس العالم، هناك القليل من القلق والتوتر في نفس الوقت، أريد أن يكون الآن والأعصاب التي نحن فيها موجودة بالفعل".

وواصل: "إنها الأخيرة، كيف ستذهب؟ لا نرى الوقت الذي سيأتي، ومن ناحية أخرى هناك الهراء المتمثل في الرغبة في أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كنا أفضل المرشحين، لكن الأرجنتين نفسها مرشحة دائمًا بسبب التاريخ، بسبب ما تعنيه. المزيد الآن في لحظة وصولنا، لكن يبدو لي أننا لسنا أفضل المرشحين، هناك فرق أخرى فوقنا اليوم، لكننا قريبون جدًا".

وعندما سئل عما إذا كانت ستكون نهائيات كأس العالم القادمة هي الأخيرة بالنسبة له، أجاب: "نعم بالتأكيد".

ذكريات ميسي في كأس العالم

تحدث ميسي عن خسارة منتخب بلاده في كأس العالم 2014 بالنهائي أمام ألمانيا، حيث أوضح البرغوث أن فريقه كان يستحق الفوز والحصول على اللقب.

Getty Images

وقال: "كان لدينا مجموعة رائعة، بعد كوبا أمريكا 2011 في الأرجنتين، ظهرنا بشكل سيئ في التصفيات، إذا خسرنا أمام كولومبيا هناك، فسيكون كل شيء معقدًا بالنسبة لنا، لكننا فزنا ومنذ ذلك الحين لم نخسر، المجموعة أصبحت أقوى، وجعلتنا أكثر اتحادًا ولم نتوقف حتى المباراة النهائية، كنا نستحق الفوز بها، أعتقد ذلك".

كما تحدث ميسي عن الفشل الذي حدث في بطولة كأس العالم بروسيا عام 2018، حيث يرى أن تغيير المدربين وعدم الاستقرار قد أضر بمسيرة منتخب بلاده.

وأوضح: "الحقيقة هي أننا لم نعد على ما يرام، بسبب صعوبة التأهل في التصفيات، كان هناك العديد من التغييرات، مع تغيير اللاعبين، لقد أنهينا البطولة بشكل سيئ ومع ذلك ما زلت أعتقد أننا إذا فزنا بالمباراة الأولى في ذلك المونديال كان سيكون الوضع مختلفًا تمامًا".

Getty Images

وواصل: "تبدأ في الفوز وهذا شيء آخر، في المباراة ضد كرواتيا حتى الهدف الأول كنا رائعين، وأمام فرنسا، عندما تقدمنا بنتيجة 2-1، سجل بافارد من خارج المنطقة هدفًا رائعًا، إذا كنا قد استمرينا لفترة أطول قليلاً، ربما كان ليختلف الوضع، لكننا كنا بالفعل في حالة سيئة".

واختتم: "ما زلت أعتقد أننا إذا فزنا بالمباراة الأولى لكان الأمر مختلفًا، علينا أن نذهب شيئًا فشيئًا، نحن بخير، ولدينا الكثير من الرغبة، لكن على الناس أن يستمتعوا بأنفسهم، إنه كأس العالم، عليك الاستمتاع بكل مباراة".