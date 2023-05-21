ميسي من الهلال إلى بطل الدوري؟ .. وليد الفراج يُفجر قنبلة من العيار الثقيل

الإعلامي السعودي يُقلق الهلاليين

أقلق الإعلامي وليد الفراج الهلاليين كثيرًا بتأكيده عبر حسابه على تويتر أن بطل النسخة الحالية من دوري روشن السعودي سيحظى بدعم عناصري كبير خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

الهلال خرج رسميًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري بعد اتساع الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط قبل 3 مباريات من النهاية، ويسعى النادي لدعم صفوفه جيدًا الموسم القادم وضم عديد النجوم الكبار وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

الفراج أوضح أن مشاركة بطل الدوري في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية ستجعله يحظى بدعم عناصري كبير من الجهات المسؤولة في السعودية، مشيرًا إلى أن ذلك يُبرر التوتر الذي يُصاحب جمهور الاتحاد والنصر حاليًا.

حديث الفراج قد يعني تحويل مسار الصفقة الأهم للدوري السعودي هذا الصيف والمتعلقة بنجم باريس سان جيرمان من الهلال إلى بطل الدوري، سواء كان الاتحاد أو النصر، كونه سيحمل لواء المملكة في مونديال الأندية.

الجمهور الأزرق فهم ذلك كما يبدو وبدأ يشعر بالقلق على مستوى الدعم الذي سيحظى به فريقه في سوق الانتقالات الصيفي، حيث أظهر رد فعل غاضب ومستاء تجاه تغريدة الفراج، وأكد البعض أنه من الظلم تطبيق ذلك الحديث في ظل هذا الموسم الصعب للهلال وخاصة حرمانه من القيد لفترتي انتقال.