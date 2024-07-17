"كيف يعتذر ليونيل ميسي لمستعمرين أوروبيين!" .. رئيس الأرجنتين يهاجم فرنسا ويشعل أزمة "العنصرية" في كوبا أمريكا

قد تتخطى القضية الإطار الرياضي وتصل لأزمة سياسية كبرى!

زاد رئيس الأرجنتين خافيير مايلي، الأزمة العنصرية التي طرأت على كوبا أمريكا 2024 اشتعالًا، بخروجه بتعليق غريب عن الفرنسيين، من شأنه أن ينقل القضية لأبعد أكبر مما هي عليه الآن.

الأزمة بدأت عقب تتويج رفاق ليونيل ميسي أبطالًا للبطولة القارية، بالفوز أمام كولومبيا بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.

راقصو التانجو احتفلوا باللقب بهتافات عنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا، إذ استعادوا الأغنية الشهيرة التي احتفلوا بها بالتتويج بكأس العالم قطر 2022، فقالوا: "يلعبون لفرنسا، لكنهم جميعًا من أنجولا"، وهو ما دفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم شكوى رسميًا للاتحاد الدولي "فيفا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تعليقًا على تلك الأحداث، نُسبت بعض التصريحات لخوليو جارو؛ نائب وزير الرياضة الأرجنتيني، يقول بها: "يجب على قائد منتخبنا (ميسي) أن يخرج ويعتذر عن طريقة الاحتفال هذه، الأمر نفسه ينطبق على رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، هذا الاحتفال يضعنا في موقف سيئ بعد كل هذا المجد".

لكن هذا الرأي عارضه رئيس البلاد، بل أنه نقل القضية للجانب السياسي، إذ أعاد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، كُتب بها: "إن القول بأن ميسي عليه الاعتذار لبعض المستعمرين الأوروبيين بسبب أغنية تقول الحقيقة يتعارض تمامًا مع أيديولوجية جافو".

هذه التغريدة حذفها مايلي بعد ذلك، واكتفى بإعادة نشر تغريدة أقل حدة، جاء بها: "ما قيل يفتقر تمامًا للاحترام، مايلي لن يطلب ابدًا شيئًا كهذا من أفضل لاعب في تاريخ العالم".

ومن جانبه، نشر جارو تغريدة عبر منصة "إكس" ينفي به طلبه من ميسي الاعتذار نهائيًا، فأوضح: "أنفي ذلك بشكل قاطع، إن فعلت، فسيكون ذلك بمثابة عدم احترام لأولئك الذين يكرموننا بشكل دائم بجودتهم الإنسانية والرياضية".

يذكر أن تلك الأزمة انتقلت للأندية كذلك، فأصبح لاعبو الأرجنتين الذين شاركوا في تلك الاحتفالات "منبوذين" في أنديتهم وعلى رأسهم إنزو فيرنانديز؛ محترف تشيلسي الإنجليزي، حيث أصدر الأخير بيانًا رسميًا يؤكد معاقبته على خلفية الهتافات العنصرية.