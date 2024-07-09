للفصل بين ميسي ومبابي .. مدرب الأرجنتين يتحدى كبار أوروبا بدعوة مثيرة للجدل!

سكالوني يزيد من لهيب الصراع بهذه الفكرة

أطلق ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، دعوة مثيرة للجدل خلال حديثه عن مباراة فريقه المرتقبة أمام كندة ببطولة "كوبا أمريكا 2024".

ويتجدد اللقاء بين الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا، حيث يلتقيان في الدور نصف النهائي فجر الأربعاء، بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى، عندما تغلب حامل اللقب على ممثل (الكونكاكاف)، بنتيجة (2-0).

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "أود أن أرى بعض الفرق الأوروبية في بطولة كوبا أمريكا من خلال بطاقات الدعوة، حتى يتمكنوا من رؤية كيف سيكون الأمر، وكذلك العكس مع كأس الأمم الأوروبية".

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وأعاد سكالوني فتح باب الجدل في هذه القضية، حيث سبق وأكد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا أن اليورو أقوى من كوبا أمريكا، قبل انطلاق مشوار الديوك في البطولة المقامة حاليًا بألمانيا.

ورد ليونيل ميسي على هذه التصريحات، قائلًا: "هذا الادعاء غير صحيح، بطولة أوروبا لا تضم منتخبات عريقة فازت بكأس العالم مثل البرازيل والأرجنتين وأوروجواي".

وينتظر أن يقود ميسي الأرجنتين خلال مباراة كندا، بعدما عاد من الإصابة خلال الفوز على الإكوادور بالدور ربع النهائي، وخاض المباراة بالكامل لكنه بدا يعاني بدنيًا وأهدر ركلة الترجيح الأولى لراقصي التانجو.