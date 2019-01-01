ميسي: مبابي قد يحطم سجلي في الكرة الذهبية

تعرف على تصريحات ميسي مع فرانس فوتبول بعد التتويج بالكرة الذهبية

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، رغبته البقاء في الملاعب لأطول فترة ممكنة كما رفض اختيار لاعب ليكون الأفضل في التاريخ.

ميسي حقق الكرة الذهبية السادسة في مسيرته ليصبح أكثر لاعب في التاريخ تتويجًا بها كما أنّه اكثر المحققين لجائزة الحذاء الذهبي.

وقال ميسي في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "وجود دائمًا مباراة قادمة أشارك فيها يجعلني متحمسًا وأشعر بالحياة، لقد عانيت من الإصابة في بداية الموسم ولم أشارك في عدد من المباريات ولكني عدت وأصبح جاهزًا. صراحة، أحيانًا لا أشعر أن عمري 32 عامًا".

وحول موعد اعتزاله كرة القدم، علّق: "سوف أستمر في الملاعب حتى أصل لمرحلة لا أعد فيها قادرًا على التعامل مع جسدي ولذلك من الصعب تحديد موعد محدد".

البرغوث أشار إلى أنّه لا يفكر في المستقبل ولكنّه يرغب في تمديد فترته في الملاعب لأطول وقت ممكن مشيرًا إلى أنّه يجهل إن كان قادرًا على المشاركة في كأس العالم المقبلة أم لا.

وواصل: "جئت لبرشلونة بعمر 13 عامًا لأنّه في رأيي الفريق الأفضل في العالم ووجدت كل ما أحتاجه لأكون سعيدًا هنا ولذلك لم أشعر أبدًا برغبة في الرحيل فهو المكان الأنسب لي ولعائلتي وسأبقى ممتنًا للنادي طوال حياتي".

وأردف: "من الصعب التفكير في الرحيل لمكان آخر لأننا في كل موسم ننافس على جميع البطولات ولدينا عناصر من الأفضل في العالم ودائمًا أتمنى كل النجاح لبرشلونة سواء كلاعب أو مشجع وحتى منذ طفولتي".

كما أشاد البولجا بكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بقوله: "لم أتوقع تحقيق 6 كرات ذهبية في مسيرته وأن أكون اللاعب الوحيد الذي يفعل ذك، إنّه تقدير عظيم وأمر يجعلني أشعر بالفخر وأعتقد أنّه ربما يأتي من يكرر هذا الإنجاز في المستقبل. ربما ينجح مبابي في تجاوزني ولكني لا أعرف كل ما أثق فيه أنّه قد ينجح لاعب في تحقيق أكثر من 6 كرات ذهبية".

واختتم: "للأمانة لا أعرف من هو أفضل لاعب في التاريخ، ولكني بالطبع أكن التقدير والإحترام لكريستيانو رونالدو الذي حقق الكرة الذهبية 5 مرات".

جدير بالذكر أنّ رونالدو أكد أنّ المنافسة بينه وبين ميسي لم تنته بعد وأنّه مستعد للعودة لتقديم الأفضل وتحقيق الكرة الذهبية مرة أخرى.