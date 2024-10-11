"المدافع الأفضل في العالم" .. ماسكيرانو يخرج بوجهة نظر غريبة عن ميسي!

من المستحيل المرور منه

كشف خافيير ماسكيرانو زميل ليونيل ميسي السابق في برشلونة ومنتخب الأرجنتين، عن السبب الذي كان من الممكن أن يجعله أحد أفضل المدافعين في العالم.

من المعروف أن ميسي جعل نفسه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم بسبب إسهاماته الهجومية، ولكن ماسكيرانو لديه وجهة نظر أخرى تبدو غريبة بشكل كبير على عشاق اللعبة.

وقال ماسكيرانو في مقابلة مع " Shoot for Love" عن نجم إنتر ميامي الحالي:"إذا كان ميسي مدافعًا فربما كان سيصبح الأفضل في العالم، من المستحيل المرور منه، عندما كنا نلعب واحدًا ضد واحد في برشلونة كان من المستحيل تجاوزه".

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وأضاف:"لم تكن لدينا أي فرصة ضده، في بعض الأحيان يعرف المهاجمون كيف يدافعون، وهذا ما يقوم به ميسي بالضبط، كان سريعًا وعندما حاولت مراوغته كان يقطع الكرة منك".

وأما عن مستواه الهجومي:"في برشلونة، قمنا ببطولة صغيرة في جلسة تدريبية مكونة من ثلاثة فرق، تحتاج لـ5 انتصارات حتى تكون البطل، ميسي أنهاها مبكرًا بتسجيل خمسة أهداف ليفوز فريقه وتنتهي جلسة التدريب".

يذكر أن ماسكيرانو لعب مع ميسي لمدة 8 سنوات في برشلونة وتزاملا معًا في المنتخب الأرجنتيني لمدة 13 عامًا قبل اعتزال نجم ليفربول السابق.